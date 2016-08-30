Нишикори и Димитров пробились во второй круг US Open

Кеи Нишикиори в матче первого круга US Open в четырех сетах победил Бенджамина Беккера. Также во второй круг турнира вышли Григор Димитров, Жереми Шарди и Пабло Карреньо Буста.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Нишикори (Япония, 6) - Беккер (Германия) - 6:1, 6:1, 3:6, 6:3

Димитров (Болгария, 22) - Сервантес (Испания) - 6:2, 6:4, 7:6(9:7)

Карреньо Буста (Испания) - Ивашко (Белоруссия, Q) - 6:0, 7:5, 6:2

Шарди (Франция) - Ммох (США, WC) - 6:4, 6:4, 6:1