Нишикори, Чорич и Фоньини одержали победы на старте Australian Open

Японский теннисист Кеи Нишикори в первом круге турнира Australian Open обыграл поляка Камиля Майхшака. Соперник 8-го номера посева отказался от борьбы в 5-м сете.

Также в следующий раунд вышли Борна Чорич (Хорватия), Фабио Фоньини (Италия), Пьер-Юг Эрбер (Франция), Леонардо Майер (Аргентина), Иво Карлович (Хорватия), Мартон Фучович (Венгрия) и Илья Ивашко (Белоруссия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Борна Чорич (Хорватия, 11) - Стив Дарсис (Бельгия) - 6:1, 6:4, 6:4

Илья Ивашко (Белоруссия) - Малек Джазири (Тунис) - 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, 4:0 отказ 2-го игрока

Мартон Фучович (Венгрия) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Иво Карлович (Хорватия) - Хуберт Хуркач (Польша) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Леонардо Майер (Аргентина) - Николас Харри (Чили) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Сэм Керри (США) - 5:7, 7:6 (8:6), 6:3, 6:1

Кеи Нишикори (Япония, 8) - Камиль Майхшак (Польша, Q) - 3:6, 6:7 (6:8), 6:0, 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока

Фабио Фоньини (Италия, 12) - Хайме Мунар (Испания) - 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 отказ 2-го игрока