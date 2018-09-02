Ник Кирьос: "Опубликую розыгрыш Федерера в своем Инстаграме"

Австралиец Ник Кирьос выразил восторг тем, как сыграл швейцарец Роджер Федерер против него в матче третьего круга US Open. Федерер выиграл один из мячей ударом сбоку от сетки.

– Я пытался сказать ему, что его удар был не так и хорош, – цитирует официальный сайт АТР Киргиоса. – Но нет, это было нереально. Я сам пробовал так сыграть. Наконец-то увидел, как это делается. Это было невероятно. Наверное, опубликую это в своем Инстаграме.