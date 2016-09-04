Ник Киргиос: "Я пытался справиться с травмой бедра всю неделю"

Австралиец Ник Киргиос отметил, что ему очень обидно. По его словам, он пытался справиться со своей травмой. Напомним, Киргиос в третьем круге US Open отказался от продолжения борьбы. Он завершил встречу с украинцем Ильей Марченко после третьего сета, при счете 4:6, 6:4, 6:1 в пользу его соперника. А после этого от обиды не смог сдержать слез.

- Это тяжело. Я не люблю сниматься с матчей, - цитирует Киргиоса FP. - Это случилось со мной лишь во второй или третий раз в карьере. Когда я не чувствую себя отлично, то все равно верю в свою игру и могу победить.

Бедро беспокоило меня первые два матча, поэтому это был лишь вопрос времени. Я пытался справиться с этим всю неделю.