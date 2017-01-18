Ник Киргиос: "Возможно, не стоило так много играть в баскетбол"

Австралиец Ник Киргиос выразил разочарование поражением во втором круге Australian Open. 21-летний спортсмен уступил Андреасу Сеппи.

– Конечно, я разочарован, но игра получилась веселой, – цитирует AFP Киргиоса. – Сеппи отличный парень, он заслужил эту победу. Я разочарован, но все будет нормально. Мир не рухнул, проиграна всего одна игра. Это моя вина. Вероятно, я что-то не так сделал при подготовке. Физически форма не лучшая. Так что в следующий раз буду готовиться иначе. Возможно, не стоило так много играть в баскетбол.