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Ник Киргиос: "Возможно, не стоило так много играть в баскетбол"

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Австралиец Ник Киргиос выразил разочарование поражением во втором круге Australian Open. 21-летний спортсмен уступил Андреасу Сеппи.

– Конечно, я разочарован, но игра получилась веселой, – цитирует AFP Киргиоса. – Сеппи отличный парень, он заслужил эту победу. Я разочарован, но все будет нормально. Мир не рухнул, проиграна всего одна игра. Это моя вина. Вероятно, я что-то не так сделал при подготовке. Физически форма не лучшая. Так что в следующий раз буду готовиться иначе. Возможно, не стоило так много играть в баскетбол.

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