Ник Киргиос: "Теннис мне неинтересен. Я не хочу быть лучше"

Австралиец Ник Киргиос после поражения от соотечественника Джона Миллмэна в первом круге US Open признал, что он не слишком сконцентрирован на своей спортивной карьере. По словам 22-летнего теннисиста, он подводит своего тренера Себастьяна Грожана.

– Я недостаточно хорош, чтобы продолжать работу с Грожаном, – цитирует The Mirror Киргиоса. – Он – невероятный тренер, который очень предан своем делу. Он заслуживает того, чтобы работать с кем-то лучше, чем я.

Я просто недостаточно сконцентрирован на теннисе. Грожан очень помог мне, особенно в тренировках. Есть игроки, которые хотят становиться лучше каждый день, по сантиметру продвигаться к величию. Но я не из таких.

И, честно говоря, я не хочу меняться. В Цинциннати я думал о теннисе еще меньше. Каждый день я играл в баскетбол по два часа. Ел мороженое, пил молочные коктейли. На этой неделе я попытался собраться, но травмировал плечо.

Что я буду делать дальше? Не знаю. Видимо, продолжу подводить других людей.