"Ни слова не понял из того, что ты сказал". Зверев оценил акцент журналиста

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что обязательно приедет на турнир в Шотландию, если он там появится, сообщает официальный Твиттер Roland Garros. Теннисиста заинтересовал акцент журналиста, который прибыл на пресс-конференцию во Франции из Йоркшира.

– Вы много выигрывали первенсттва ATP, но на турнирах "Большого этого сделать пока не удалось. Как вы думаете, этот "Ролан Гаррос" может стать поворотным в вашей карьере? – вопрос Звереву.

– А ты откуда, приятель?

– Йоркшир, Англия.

– Круто. Если там когда-нибудь появится турнир, я приеду туда только ради этого акцента. Он мне понравился. Ни слова не понял из того, что ты сказал, но это не важно.

Зверев вышел в третий круг Roland Garros, обыграв серба Душана Лайовича в пяти сетах – 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2.