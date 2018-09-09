"Не ори!" Губерниев грубо прошелся по Серене Уильямс, назвав ее "жухало" и "истеричкой"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал 23-кратную победительницу турниров "Большого шлема" Серену Уильямс за скандальное поведение в финале US Open против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6). 36-летняя спортсменка обвинила судью на вышке Карлоса Рамоса в воровсте и лжи. После того, как арбитр снял с американки гейм, она вызвала на корт главного рефери турнира и начала обсуждать тему сексизма.

- Не ори! Пы Сы – судья Рамос просто король, - написал в Инстаграме Губерниев, добавив хэштеги "жухало", "истеричка", "врушка" и "ихнравы".

Как Серена Уильямс скандалила в финале US Open //

Недопустимое поведение. Ждет ли Серену дисквалификация?