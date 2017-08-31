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03:14 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Нара вышла во второй круг US Open на Кузнецову


Японская теннисистка Куруми Нара в первом круге US Open обыграла испанку Сару Соррибес Тормо6:1, 6:2. В следующем раунде она сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Также во второй круг вышли чешка Люси Шафаржова, которая одержала победу над эстонкой Анетт Контавейт, и японка Риса Одзаки.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Нара (Япония) - Соррибес Тормо (Испания) - 6:1, 6:2

Одзаки (Япония) - Лао (США, Q) - 6:3, 6:7, 7:6

Шафаржова (Чехия) - Контавейт (Эстония, 26) - 6:7, 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/5/

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