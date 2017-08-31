Нара вышла во второй круг US Open на Кузнецову

Японская теннисистка Куруми Нара в первом круге US Open обыграла испанку Сару Соррибес Тормо - 6:1, 6:2. В следующем раунде она сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Также во второй круг вышли чешка Люси Шафаржова, которая одержала победу над эстонкой Анетт Контавейт, и японка Риса Одзаки.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Нара (Япония) - Соррибес Тормо (Испания) - 6:1, 6:2

Одзаки (Япония) - Лао (США, Q) - 6:3, 6:7, 7:6

Шафаржова (Чехия) - Контавейт (Эстония, 26) - 6:7, 6:1, 6:4