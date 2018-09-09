Наоми Осака: "Знаю, что все поддерживают Серену. Мне жаль, что так получилось"

Японка Наоми Осака призналась, что мечтала сыграть с Сереной Уильямс в финале US Open. Осака одержала победу со счетом 6:2, 6:4. Уильямс также была оштрафована на гейм и устроила скандал с судьей.

– Знаю, что все поддерживают Серену, и мне жаль, что так получилось, – цитирует AFP Осаку. – Просто хочу поблагодарить всех, кто смотрел игру. Я всегда мечтала сыграть с Сереной в финале US Open. Очень благодарна, что смогла сделать это.

Моя мама? Она многим пожертвовала ради меня. Об этом говорит хотя бы то, что она пришла на матч – обычно этого не делает.