Наоми Осака победила Серену Уильямс в финале US Open

Японская теннисистка Наоми Осака победила американку Серену Уильямс в финале US Open - 6:2, 6:4.

По ходу матча Уильяис получила предупреждение за якобы сделанную подсказку тренера Патрика Муратоглу. Позже американка сломала ракету и была наказана штрафным очком, а затем назвала судью на вышке Карлоса Рамоса "лжецом" и "вором" и лишилась гейма за оскорбление арбитра - так счет стал 3:5 во втором сете. При этом 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", шестикратная чемпионка US Open Уильямс-младшая вызвала главного арбитра Открытого чемпионата США и выдала эмоциональный монолог о сексизме.

20-летняя Осака выиграла первый в карьере "Шлем" и стала первой представительницей Страны восходящего солнца, кому удалось подобное (у мужчин и женщин).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Наоми Осака (Япония, 20) - Серена Уильямс (США, 17) - 6:2, 6:4

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