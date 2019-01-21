Наоми Осака: "Была рада за Свитолину, когда она выиграла Итоговый турнир, потому что все списали ее со счетов"

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала предстоящий четвертьфинальный матч Australian Open с украинкой Элиной Свитолиной. По словам японки, ей придется непросто.

- Элина очень здорово провела концовку прошлого сезона, выиграла Итоговый турнир, и я была очень рада за нее, потому что все списали ее со счетов, - приводит пресс-служба турнира слова Осаки. - Перед турниром в Сингапуре она выступала не лучшим образом, но здесь, в Австралии, она играет отлично. Мы встречались на корте несколько раз. Она играет достаточно стабильно, думаю, мне будет непросто.

Напомним, что в матче 1/8 финала Осака обыграла Анастасию Севастову из Латвии .

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