Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв местного теннисиста Бенуа Пэра – 6:1, 6:4, 6:1. За выход в третий круг Надаль поборется с голландцем Робином Хаасе.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Надаль (Испания, 4) – Пэр (Франция) – 6:1, 6:4, 6:1

Гоффен (Бельгия, 10) - Матье П-А. (Франция, Q) - 6:2, 6:2, 6:2