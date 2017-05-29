Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв местного теннисиста Бенуа Пэра – 6:1, 6:4, 6:1. За выход в третий круг Надаль поборется с голландцем Робином Хаасе.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Надаль (Испания, 4) – Пэр (Франция) – 6:1, 6:4, 6:1
Гоффен (Бельгия, 10) - Матье П-А. (Франция, Q) - 6:2, 6:2, 6:2
alexzander
Молодец Рафа, отличное начало турнира! Побед! Очень хорошо откомментировали матч Анна Владимировна и Вера,хороший дуэт получился!
17:01