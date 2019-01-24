Надаль вышел в финал Australian Open, отдав Циципасу всего шесть геймов

Рафаэль Надаль стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии-2019 . В четверг он не оставил шансов греку Стефаносу Циципасу – 6:2, 6:4, 6:0 за 1 час 46 минут. Испанец добрался до титульной встрече в Мельбурне в пятый раз в карьере и попытается завоевать свой второй титул. Первый он взял в 2009 году. Вообще же это будет 25-й финал Надаля на турнирах "Большого шлема". Его соперник определится в пятницу во встрече первой ракетки мира серба Новака Джоковича и француза Люки Пуйя.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 14) – 6:2, 6:4, 6:0