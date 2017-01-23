Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче четвертого круга Australian Open обыграл француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:3, 4:6, 6:4). Соперники провели на корте 2 часа 55 минут.
Экс-первая ракетка мира дважды подал навылет, выиграл активными ударами 21 очко и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету Монфиса 15 эйсов, 52 активных балла и 64 неточных удара.
В четвертьфинале Australian Open соперником испанца станет канадец Милош Раонич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Надаль (Испания, 9) - Монфис Г. (Франция, 6) - 6:3, 6:3, 4:6, 6:4
alexzander
Очередная Ванга на месте,сейчас еще одна подтянется))))Только разберется с WC для Шараповой)))
16:12
Пятачок
Раонич надругается над Надей при всем честнОм народе и отправит его в турецкий реабилитационный центр.
16:05
alexzander
Молодец Рафа! Очень хорошо играет, от матча к матчу все уверенней. Конечно сам начал создавать себе проблемы в 3 сете и в 4 тоже начал отпускать Гаэля,но в итоге взял себя в руки и выиграл 4 гейма подряд,победы над Районичем,уже в 3 раз встретятся с конца 2016!!!
15:57