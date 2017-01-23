Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче четвертого круга Australian Open обыграл француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:3, 4:6, 6:4). Соперники провели на корте 2 часа 55 минут.

Экс-первая ракетка мира дважды подал навылет, выиграл активными ударами 21 очко и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету Монфиса 15 эйсов, 52 активных балла и 64 неточных удара.

В четвертьфинале Australian Open соперником испанца станет канадец Милош Раонич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Надаль (Испания, 9) - Монфис Г. (Франция, 6) - 6:3, 6:3, 4:6, 6:4