15:52 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче четвертого круга Australian Open обыграл француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:3, 4:6, 6:4). Соперники провели на корте 2 часа 55 минут.

Экс-первая ракетка мира дважды подал навылет, выиграл активными ударами 21 очко и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету Монфиса 15 эйсов, 52 активных балла и 64 неточных удара.

В четвертьфинале Australian Open соперником испанца станет канадец Милош Раонич

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Надаль (Испания, 9) - Монфис Г. (Франция, 6) - 6:3, 6:3, 4:6, 6:4

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alexzander

Очередная Ванга на месте,сейчас еще одна подтянется))))Только разберется с WC для Шараповой)))

16:12

Пятачок

Раонич надругается над Надей при всем честнОм народе и отправит его в турецкий реабилитационный центр.

16:05

alexzander

Молодец Рафа! Очень хорошо играет, от матча к матчу все уверенней. Конечно сам начал создавать себе проблемы в 3 сете и в 4 тоже начал отпускать Гаэля,но в итоге взял себя в руки и выиграл 4 гейма подряд,победы над Районичем,уже в 3 раз встретятся с конца 2016!!!

15:57

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