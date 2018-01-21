Надаль вышел в 1/4 финала Australian Open, где сыграет с Чиличем

Испанец Рафаэль Надаль в четвертом круге Australian Open обыграл аргентинца Диего-Себастьяна Шварцмана. Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. В четвертьфинале Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем.
В другом поединке британец Кайл Эдмунд обыграл Андреаса Сеппи. В четвертьфинале ему предстоит встретиться с победителем пары Григор Димитров - Ник Кирьос.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Надаль (Испания, 1) - Шварцман (Аргентина, 24) - 6:3, 6:7, 6:3, 6:3
Эдмунд (Великобритания) - Сеппи (Италия) - 6:7, 7:5, 6:2, 6:3
Материалы других СМИ
fifa_guru
чет долго возился. почти 4 часа. все же каждый лишний час на жаре может сказаться
14:33
asd2016
Рафа, молодец. Собирайся домой уже
12:09
alexzander
Bee Маленькие теннисисты, быстрый и могут противопоставлять очень многое, даже великим, тут дело не в росте, у Чанга рост был 175, не многим выше, но он был в том время едва ли не самым быстрым
12:04
alexzander
Очередной ,так сказать," прогноз"!!! Хорошо,что ты не в числе болельщиков Рафы, и он для тебя не с лицом Бушар))))))))))))) Рафа победит, и надеюсь Димитрова, а твой двойник из Австралии вылетит
11:59
Bee
Не устаю поражаться верхней части сетки. Все матчи Рафа сыграл с грунтовиками. Да, кто-то лучше бегает, кто-кто хуже, но суть одна. Вывод. Рафа впоряде, колени не беспокоят, готов бегать. Но пока ему никто не предложил неудобную игру. Грунтовики не в счет. Не может человек с собаку ростом (170 см), как бы он не бегал, выиграть у Рафы. Посмотрим, что противопоставит Чилич.
11:57
Бней Иегуда
Диего то получше играл.) Но брака многовато.) Затянул его Надя в свою тягомотину.)) У Чилича выиграет, а против Ника 40/60 в пользу австралийца.)
11:44
alexzander
Молодец Рафа,с выходом в 1/4!!!Как и ожидалось ,Диего цепкий соперник,заставил поработать больше Рафу. Победы над Чиличем,ну и с сохранением первой строчки в рейтинге!!!!
11:38