Надаль вышел в 1/4 финала Australian Open, где сыграет с Чиличем

Испанец Рафаэль Надаль в четвертом круге Australian Open обыграл аргентинца Диего-Себастьяна Шварцмана. Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. В четвертьфинале Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем.

В другом поединке британец Кайл Эдмунд обыграл Андреаса Сеппи. В четвертьфинале ему предстоит встретиться с победителем пары Григор Димитров - Ник Кирьос.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Надаль (Испания, 1) - Шварцман (Аргентина, 24) - 6:3, 6:7, 6:3, 6:3

Эдмунд (Великобритания) - Сеппи (Италия) - 6:7, 7:5, 6:2, 6:3