11:34 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль вышел в 1/4 финала Australian Open, где сыграет с Чиличем

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Испанец Рафаэль Надаль в четвертом круге Australian Open обыграл аргентинца Диего-Себастьяна Шварцмана. Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. В четвертьфинале Надаль сыграет с хорватом Марином Чиличем

В другом поединке британец Кайл Эдмунд обыграл Андреаса Сеппи. В четвертьфинале ему предстоит встретиться с победителем пары Григор Димитров - Ник Кирьос.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Надаль (Испания, 1) - Шварцман (Аргентина, 24) - 6:3, 6:7, 6:3, 6:3

Эдмунд (Великобритания) - Сеппи (Италия) - 6:7, 7:5, 6:2, 6:3

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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fifa_guru

чет долго возился. почти 4 часа. все же каждый лишний час на жаре может сказаться

14:33

asd2016

Рафа, молодец. Собирайся домой уже

12:09

alexzander

Bee Маленькие теннисисты, быстрый и могут противопоставлять очень многое, даже великим, тут дело не в росте, у Чанга рост был 175, не многим выше, но он был в том время едва ли не самым быстрым

12:04

alexzander

Очередной ,так сказать," прогноз"!!! Хорошо,что ты не в числе болельщиков Рафы, и он для тебя не с лицом Бушар))))))))))))) Рафа победит, и надеюсь Димитрова, а твой двойник из Австралии вылетит

11:59

Bee

Не устаю поражаться верхней части сетки. Все матчи Рафа сыграл с грунтовиками. Да, кто-то лучше бегает, кто-кто хуже, но суть одна. Вывод. Рафа впоряде, колени не беспокоят, готов бегать. Но пока ему никто не предложил неудобную игру. Грунтовики не в счет. Не может человек с собаку ростом (170 см), как бы он не бегал, выиграть у Рафы. Посмотрим, что противопоставит Чилич.

11:57

Бней Иегуда

Диего то получше играл.) Но брака многовато.) Затянул его Надя в свою тягомотину.)) У Чилича выиграет, а против Ника 40/60 в пользу австралийца.)

11:44

alexzander

Молодец Рафа,с выходом в 1/4!!!Как и ожидалось ,Диего цепкий соперник,заставил поработать больше Рафу. Победы над Чиличем,ну и с сохранением первой строчки в рейтинге!!!!

11:38