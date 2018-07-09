Надаль вслед за Федерером вышел в четвертьфинал Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль победил Иржи Веселы в четвертом круге Уимблдонского турнира. В четвертьфинале второй номер "посева" сыграет с победителем матча Хуан Мартин Дель Потро - Жиль Симон.
Также в четвертьфиналах встретятся Милош Раонич с Джоном Изнером, Кеи Нишикори сыграет с победителем матча Карен Хачанов - Новак Джокович, а первая ракетка мира Роджер Федерер встретится с победителем встречи Гаэль Монфис - Кевин Андерсон.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Милош Раонич (Канада, 13) - Маккензи Макдональд (США) - 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 6:2
Джон Изнер (США, 9) - Стефанос Циципас (Греция, 31) - 6:4, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4)
Кеи Нишикори (Япония, 24) - Эрнест Гулбис (Латвия, Q) - 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (12:10), 6:1
Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Иржи Веселы (Чехия) - 6:3, 6:3, 6:4
Кевин Андерсон (ЮАР, 8) - Гаэль Монфис (Франция) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 5:7, 7:6 (7:4)