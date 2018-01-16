Надаль вошел в пятерку самых быстрых игроков Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль занял пятое место в списке самых быстрых игроков Australian Open, сообщает аналитическая служба турнира "Большого шлема". При составлении рейтинга использовался термин "средняя пиковая скорость" - максимальная скорость, с которой теннисист без травмы добирается до мяча во время розыгрыша. У 31-летнего испанца этот показатель был равен 37,6 км/ч.

Первое место в этом списке среди мужчин занял испанец Роберто Баутиста Агут (38,4), проигравший в первом круге соотечественнику Фернандо Вердаско. Также в топ-5 у представителей ATP вошли француз Жо-Вилфрид Цонга (37,9), швейцарец Стэн Вавринка (37,8) и американец Джек Сок (37,7).

Топ-3 среди представительниц WTA выглядит следующим образом: Агнешка Радванска (Польша, 34,2), Барбора Стрыкова (Чехия, 33,9) и Каролин Возняцки (Дания, 33,6).