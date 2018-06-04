16:42 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль в трех сетах обыграл Мартерера на Roland Garros

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл немца Максимилиана Мартерера (6:3, 6:2, 7:6) в четвертом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 30 минут.

В 1/4 финала испанец сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:3, 6:2, 7:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Браво Рафа!!! Не все получалось,но не было сомнений в победе,играл хорошо. Победы на Диего в 1/4!!!

16:47

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