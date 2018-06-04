Надаль в трех сетах обыграл Мартерера на Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл немца Максимилиана Мартерера (6:3, 6:2, 7:6) в четвертом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 30 минут.
В 1/4 финала испанец сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:3, 6:2, 7:6
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alexzander
Браво Рафа!!! Не все получалось,но не было сомнений в победе,играл хорошо. Победы на Диего в 1/4!!!
16:47