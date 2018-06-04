Надаль в трех сетах обыграл Мартерера на Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл немца Максимилиана Мартерера (6:3, 6:2, 7:6) в четвертом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 30 минут.

В 1/4 финала испанец сыграет с аргентинским теннисистом Диего Шварцманом.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:3, 6:2, 7:6