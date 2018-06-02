17:42 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль в трех сетах обыграл Гаске на Roland Garros

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче третьего раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде обыграл француза Ришара Гаске (6:3, 6:2, 6:2). Игра продолжалась один час и 58 минут.

В следующем раунде испанец сыграет с немцем Максимилианом Мартерером.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Ришар Гаске (Франция, 27) - 6:3, 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Браво Рафа!!! Отличный матч,первая серьезная проверка,победы в 1/8!!!

17:56

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