Надаль в трех сетах обыграл Гаске на Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче третьего раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде обыграл француза Ришара Гаске (6:3, 6:2, 6:2). Игра продолжалась один час и 58 минут.

В следующем раунде испанец сыграет с немцем Максимилианом Мартерером.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Ришар Гаске (Франция, 27) - 6:3, 6:2, 6:2