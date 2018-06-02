Надаль в трех сетах обыграл Гаске на Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче третьего раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде обыграл француза Ришара Гаске (6:3, 6:2, 6:2). Игра продолжалась один час и 58 минут.
В следующем раунде испанец сыграет с немцем Максимилианом Мартерером.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Ришар Гаске (Франция, 27) - 6:3, 6:2, 6:2
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alexzander
Браво Рафа!!! Отличный матч,первая серьезная проверка,победы в 1/8!!!
17:56