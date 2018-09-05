Надаль в пятичасовом триллере обыграл Тима

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в пяти сетах обыграл австрийца Доминика Тима (0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6) в матче 1/4 финала US Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался почти пять часов.

Итоговая длительность матча - четыре часа и 48 минут. Завершали встречу соперники уже ночью по местному времени.

В полуфинале испанцу предстоит матч с аргентинцем. Хуаном Мартином Дель Потро, который ранее обыграл американца Джона Изнера.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Доминик Тим (Австрия, 9) - 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4:7), 7:6(7:5)