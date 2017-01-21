Надаль в пяти сетах вырвал победу у Зверева

Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Australian Open. В третьем раунде он в пяти сетах одолел Александра Зверева, представляющего Германию. Следующий соперник Надаля определится в поединке француза Гаэля Монфиса и еще одного немца Филиппа Кольшрайбера.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Надаль (Испания, 9) – Зверев А. (Германия, 24) – 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2