Надаль в пяти сетах вырвал победу у Зверева

Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Australian Open. В третьем раунде он в пяти сетах одолел Александра Зверева, представляющего Германию. Следующий соперник Надаля определится в поединке француза Гаэля Монфиса и еще одного немца Филиппа Кольшрайбера.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Надаль (Испания, 9) – Зверев А. (Германия, 24) – 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
slager
5 сетов это всегда эмоции-надаль тоже скорее всего уже не выиграет тбш-токо ролан и то если многое совпадет-зверев явно скоро будет в топ 10. надаль здоров но скорость ушла-это уже приговор
14:44
Айртон
Надя, кстати, судя по реакции, сам не ожидал, что пройдёт Зверева.)) Уж больно бурная радость от победы над зелёным юнцом.))
14:26
Айртон
В Дохе Джокович должен был сливать ещё до финала, где по-моему Ведро подарил ему победу, имея около 5 матчболов подряд.)) Да и в финале пушеру явно помог сам Энди, мотивация которого, кстати, в этом матче была нулевая.)) Очки защищать не нужно было, плюс победы на всех крупнейших последних стартах, включая Олимпиаду и Итоговый, и штук 5 мастерсов подряд.))
14:25
slager
федя уже ветеран-играет потому что скучно дома сидеть и в гольф еще не научился) наверно еще не охота терять рекламные деньги-бывшим игрокам платят уже меньше-нишикори его думаю пройдет-даже поставлю не много-500р-мэйджор ему уже не выиграть . энди нынче посильнее других но не сильнее джоки(доха показала-там оба играли на 100%-принципиальный матч)-тот просто явно потерял мотивацию после парижа-и этим он конечно отличается от др-х великих,в худшую сторону-сампраса феди и надаля-те никогда не уставали побеждать и каждая победа мотивировала их на новые, проигрывали по причинам физиологическим -старость и травмы. финал думаю будет-раонич-марей-и победа марея
14:05
CanagliaVova
Айртон - не Сама. Айртон - Самка
13:01
alexzander
Айртон Сама ты Надя!!!!))))
12:50
Айртон
В 1/4 должен быть досрочный финал, Энди-Федя. Пока эти двое на голову сильнее всех, что собственно неудивительно.) Но лучше бы жребий развёл их до финала.) Надя?) Думаю, что в следущем матче от Гаэля будет всё зависеть, если француз не накосячит должен относительно легко выигрывать.)
12:49
Bee
Молодому просто нехватило опыта. В остальном, очень перспективный пацан, почти все умеет на корте. Рафа сегодня наелся, хотя и потел меньше, чем в первом матче.
12:43
alexzander
Молодец Рафа! Немного жаль конечно, что у Саши в 3 сете наступили судороги, играл очень хорошо сегодня.Рафе сегодня нужен был тапкой матч, затяжной, где он смог попробовать много тактических вариантов, играет хорошо, хорошо двигается. Скорее всего следующим будет Монфис и Рафа должен его проходить!!!
12:25