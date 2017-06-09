Надаль в 10-й раз в карьере вышел в финал Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Roland Garros. В полуфинале он в трех сетах обыграл австрийца Доминика Тима. Его следующим соперником станет швейцарец Стэн Вавринка.

Отметим, что 31-летний испанец в 10-й раз в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Франции. Он еще никогда не проигрывал на этой стадии. При этом Вавринка никогда не проигрывал в финалах турниров "Большого шлема".

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Надаль (Испания, 4) – Тим (Австрия, 6) – 6:3, 6:4, 6:0