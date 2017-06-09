21:14 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль в 10-й раз в карьере вышел в финал Roland Garros

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Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Roland Garros. В полуфинале он в трех сетах обыграл австрийца Доминика Тима. Его следующим соперником станет швейцарец Стэн Вавринка.

Отметим, что 31-летний испанец в 10-й раз в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Франции. Он еще никогда не проигрывал на этой стадии. При этом Вавринка никогда не проигрывал в финалах турниров "Большого шлема".

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Надаль (Испания, 4) – Тим (Австрия, 6) – 6:3, 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Tomas-boy.

Вавринка зато играет красивше.)) А Надя больше физкультурник и тащильщик.)) Будет очередная серия извечного противостояния техника-физика.))

22:24

Voland666

Да нет у Вавринки против Надаля ни единого шанса максимум 1 сет выгрызет))

22:12

Don

Tomas-boy., а кто такая Халеп чмока, и что она выиграла?)))

21:54

Tomas-boy.

Халеп Остапенко по зубам с какого вдруг перепоя?)) Кто такая Остапенко?)) Многое будет зависеть от самой Симоны.)

21:50

Tomas-boy.

fanat2017 Ну только если не восстановится.))

21:47

Tomas-boy.

Надаль ничего выдающегося не показал.) 23 виннера это даже по бабским меркам смешно!)) Теннис весьма посредственного уровня.) Просто Тим был ещё хуже на фоне испанца.)) А вот Стасян сегодня пробил 87 виннеров, и игрой впечатлил гораздо сильнее.) Многое будет зависеть от того остались ли у швейцарца силы.))

21:46

fanat2017

Tomas-boy.---Сомневаюсь дружок,не думаю,что будет рубилово!!!Можно смело проверять 3-0. Выдумаете,что Вавринка просто так отойдёт от полуфинала. Очень вероятен исход 3=0. А вот Остапенко может рвануть самую большую сенсацию последних лет. Халеп ей по зубам!!!! И Тим отнюдь не перегорел,посмотрите,как он играет вторые матчи после хороших побед. И всё станет ясно!!! Не держит уровня игры,вот и весь сказ!!!!

21:44

Voland666

Сильно сомневаюсь что в финале будет рубилово, боюсь что также без вариантов. Надаль здесь сметает все на своем пути никого не замечая!

21:32

Tomas-boy.

Тим откровенно перегорел, борьбы не получилось.) Первый полуфинал удался, а вот второй - пародия на матчи такого уровня.)) В финале по праву сильнейшие грунтовики, ждём 5-сетовое рубилово!))

21:21

Гаттузо Крут!!!!!!#!

За Рафика!

21:18

Thomas_Boy_

Суперфинал будет.

21:18

alexzander

Браво Рафа! Разгромил и показал, что победа в Риме, вобщем то и не победа была. На все , что предлагал Доминик, находились варианты, победы в финале, надо отдавать должок за АО 14!!!

21:17