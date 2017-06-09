Надаль в 10-й раз в карьере вышел в финал Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Roland Garros. В полуфинале он в трех сетах обыграл австрийца Доминика Тима. Его следующим соперником станет швейцарец Стэн Вавринка.
Отметим, что 31-летний испанец в 10-й раз в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Франции. Он еще никогда не проигрывал на этой стадии. При этом Вавринка никогда не проигрывал в финалах турниров "Большого шлема".
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Надаль (Испания, 4) – Тим (Австрия, 6) – 6:3, 6:4, 6:0
Tomas-boy.
Вавринка зато играет красивше.)) А Надя больше физкультурник и тащильщик.)) Будет очередная серия извечного противостояния техника-физика.))
22:24
Voland666
Да нет у Вавринки против Надаля ни единого шанса максимум 1 сет выгрызет))
22:12
Don
Tomas-boy., а кто такая Халеп чмока, и что она выиграла?)))
21:54
Tomas-boy.
Халеп Остапенко по зубам с какого вдруг перепоя?)) Кто такая Остапенко?)) Многое будет зависеть от самой Симоны.)
21:50
Tomas-boy.
fanat2017 Ну только если не восстановится.))
21:47
Tomas-boy.
Надаль ничего выдающегося не показал.) 23 виннера это даже по бабским меркам смешно!)) Теннис весьма посредственного уровня.) Просто Тим был ещё хуже на фоне испанца.)) А вот Стасян сегодня пробил 87 виннеров, и игрой впечатлил гораздо сильнее.) Многое будет зависеть от того остались ли у швейцарца силы.))
21:46
fanat2017
Tomas-boy.---Сомневаюсь дружок,не думаю,что будет рубилово!!!Можно смело проверять 3-0. Выдумаете,что Вавринка просто так отойдёт от полуфинала. Очень вероятен исход 3=0. А вот Остапенко может рвануть самую большую сенсацию последних лет. Халеп ей по зубам!!!! И Тим отнюдь не перегорел,посмотрите,как он играет вторые матчи после хороших побед. И всё станет ясно!!! Не держит уровня игры,вот и весь сказ!!!!
21:44
Voland666
Сильно сомневаюсь что в финале будет рубилово, боюсь что также без вариантов. Надаль здесь сметает все на своем пути никого не замечая!
21:32
Tomas-boy.
Тим откровенно перегорел, борьбы не получилось.) Первый полуфинал удался, а вот второй - пародия на матчи такого уровня.)) В финале по праву сильнейшие грунтовики, ждём 5-сетовое рубилово!))
21:21
Гаттузо Крут!!!!!!#!
За Рафика!
21:18
Thomas_Boy_
Суперфинал будет.
21:18
alexzander
Браво Рафа! Разгромил и показал, что победа в Риме, вобщем то и не победа была. На все , что предлагал Доминик, находились варианты, победы в финале, надо отдавать должок за АО 14!!!
21:17