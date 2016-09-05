02:29 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль уступил Пуйе в четвертом круге US Open

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Испанец Рафаэль Надаль уступил в матче четвертого круга US Open французу Лукасу Пуйе в пяти сетах. Встреча продолжалась 4 часа 11 минут. Следующим соперником теннисиста из Франции будет его соотечественник Гаэль Монфис.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Пуйе (Франция, 24) – Надаль (Испания, 4) – 6:1, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Florida9

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