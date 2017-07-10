22:24 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль установил личный рекорд по количеству геймов

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Испанец Рафаэль Надаль установил личный рекорд по количеству геймов в конкретной игре. Во встрече четвертого круга Уимблдона против Жиля Мюллера из Люксембурга их было 63. Встреча до сих пор продолжается. Спортсмены выявляют победителя на тай-брейке в пятом сете.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Florida9

... и поехал домой

22:40

Долго наблюдал за идиотами на эт

выявили уже давно))))

22:39

Boleijj protiv

"Спортсмены выявляют победителя на тай-брейке в пятом сете" Не тай-брейке, а на трех тай-брейках, учите матчасть

22:37

Долго наблюдал за идиотами на эт

Это было нечто... Мюллер конечно красавчик, на своей почти ничего не позволял, а на чужой куча матчболов, достойно, с победой его.

22:35