Испанец Рафаэль Надаль установил личный рекорд по количеству геймов в конкретной игре. Во встрече четвертого круга Уимблдона против Жиля Мюллера из Люксембурга их было 63. Встреча до сих пор продолжается. Спортсмены выявляют победителя на тай-брейке в пятом сете.
Game 63: RECORD @RafaelNadal has never played more games in his career at any tournament than today! #Wimbledon #NadalMuller– Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 10 июля 2017 г.
Florida9
... и поехал домой
22:40
Долго наблюдал за идиотами на эт
выявили уже давно))))
22:39
Boleijj protiv
"Спортсмены выявляют победителя на тай-брейке в пятом сете" Не тай-брейке, а на трех тай-брейках, учите матчасть
22:37
Долго наблюдал за идиотами на эт
Это было нечто... Мюллер конечно красавчик, на своей почти ничего не позволял, а на чужой куча матчболов, достойно, с победой его.
22:35