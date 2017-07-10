Испанец Рафаэль Надаль установил личный рекорд по количеству геймов в конкретной игре. Во встрече четвертого круга Уимблдона против Жиля Мюллера из Люксембурга их было 63. Встреча до сих пор продолжается. Спортсмены выявляют победителя на тай-брейке в пятом сете.

Game 63: RECORD @RafaelNadal has never played more games in his career at any tournament than today! #Wimbledon #NadalMuller – Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 10 июля 2017 г.