Надаль проиграл всего четыре гейма во втором круге Roland Garros

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в третий круг Roland Garros. Испанец проиграл Гвидо Пелье из Аргентины всего четыре гейма - 6:2, 6:1, 6:1.

Соперником Надаля в третьем круге станет француз Ришар Гаске.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:2, 6:1, 6:1

Борна Чорич (Хорватия) - Томас Фаббиано (Италия) - 4:6, 6:2, 6:1, 6:1

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 31) - Каспер Рууд (Норвегия, Q) - 6:4, 6:2, 6:4