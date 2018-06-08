Надаль пробился в финал Roland Garros благодаря победе над Дель Потро

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в финал Roland Garros в мужском одиночном разряде, обыграв в полуфинале аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (6:4, 6:1, 6:2). Игра продолжалась два часа и 14 минут.

В финале испанец сыграет с австрийским теннисистом Домиником Тимом. До этого он десять раз выигрывал турнир в Париже. Это его 11-й финал.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) - 6:4, 6:1, 6:2