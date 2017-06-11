Надаль поднялся на вторую строчку рейтинга АТР, Хачанов - 39-й

Победа на Roland Garros позволила испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю выйти на второе место в рейтинге АТР. Его соперник по финалу Стэн Вавринка остался на третьей позиции. Возглавляет список британец Энди Маррэй.

На четвертое место со второго опустился серб Новак Джокович. Также в первой десятке: Роджер Федерер (5 место), Милош Раонич (6), Марин Чилич (7, +1), Доминик Тим (8, -1), Кеи Нишикори (9), Александр Зверев (10).

Среди россиян лучшую позицию занимает Карен Хачанов, который после Roland Garros поднялся с 53-го на 39-е место. Это его лучший показатель в карьере. Кроме того, в первой сотне рейтинга еще пять российских теннисистов: Даниил Медведев (66, +1), Андрей Кузнецов (79, -6), Михаил Южный (86, 0), Евгений Донской (95, +4).