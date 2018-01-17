Надаль победил Майера во втором круге Australian Open и сыграет с Джумхуром

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Леонардо Майера во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут.
В третьем круге турнира Надаль сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Надаль (Испания, 1) – Майер Л. (Аргентина) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
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alexzander
Сорри- АО
16:33
alexzander
Bee За исключением АЩ 2014,который Надаль ему подарил!!!!
16:29
Bee
Стена можно считать полноценным победителем GS, т.к. он все свои три титула выиграл в честной борьбе с Big4, а не, как справедливо было замечено тов. LZ68, в женском туре, когда первой ракеткой мог стать практически любая, кто просыпалась в день матча относительно трезвой))) Честно, я перестаю смотреть матчи всего турнира (за редким исключением), если Федя проигрывает. Очень за него переживаю и радуюсь его успехам как своим. Он не только икона тенниса, но и всего спорта вообще, как на корте, так и вне его.
15:12
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
LZ68
Да, надо ловить момент пока легенды еще играют, через пару-тройку лет уйдут, и смотреть в мужском туре будет не на кого, 1-я ракетка будет меняться по 5 раз в год, как в 2017-м у женщин при отсутствии Серены.
14:24
alexzander
Bee Ну Вавринка ,да,ждал часа,но дождался и смог ,как и Энди вклиниться в победы этой тройки,тоже выигрывали и в финалы выходили неоднократно
14:11
Bee
До этих трех всем как до луны))) На сегодняшний момент не видно никого, кто реально смог бы прийти им на смену. Кандидаты есть, их обсуждали ниже. Выдюжат ли - большой вопрос. Скорее всего они начнут выигрывать, когда уйдут легенды. Хотя, есть примеры, когда игрок раскрылся довольно поздно, яркий пример Стен.
14:08
alexzander
Bee Абсолютно согласен!!! С тем,что Вы пишите)!!! До этих 3 великих теннисистов, Кирьосу как до луны, это вообще другая лига,это личности прежде всего
14:02
Bee
2alexzander В случае с Кирьосом речь идет о молодом поколении игроков. Там, он - потенциально лучший. Близко к нему - младший Зверев. Дальше - сплошная пропасть. Но, очевидно, что они по реализации своих потенциальных способностей проигрывают своим ровесникам прошлых времен: Феде, Рафе, Ноле. Тут вообще спору нет. Вообще, в теннисе сложилась уникальная ситуация, когда одни и те же лидеры безальтернативно держатся очень долгое время, вряд ли можно найти аналогии других видах спорта.
13:59
alexzander
Бней Иегуда,Bee Да дело то не таланте"кенгуру"(прошу прощения за сравнение,но так ,как он, мерзко ведет себя на корте,особенно в случае с Вавринкой...........................), Надаль и Джокович талантливее его в сто раз ,а ЧМОка как обычно только на симпатиях и антипатиях строит все комментарии
13:39
LZ68
Кирьос шоумен, нет у него чемпионской менталки, которая уже была видна у молодых Надаля, Федерера или Джоковича, кстати всех трех австралиец обыгрывал, также спокойно может бездарно слить какому-нибудь ноунейму, потенциал огромный, может еще и реализует, 22 года всего.
13:34
Bee
Кирьос по таланту круче всех молодых сейчас в туре. Но, он конченный псих. К тому же, без амбиций в теннисе, что сам признавал в своих интервью. Такие не выигрывают большие турниры. Хотя, в отдельной встрече он может сделать любого.
13:30
alexzander
Бней Иегуда Очердная чушь, только 2018, апгрейд так сказать!!! Ну это и понятно, "оно" не тонет
13:27
rusfed 2.0
Чмока, за Андрюфку болеешь?
13:24
Бней Иегуда
Кирьос очень круто играет.) Гораздо круче и смотрибельнее Нади.) Если чел поправит мозги, то может сделать блестящую карьеру.) Лучше него в туре играет только Федя, в плане самой техники игры.)
13:20
LZ68
С такой сеткой Рафа должен спокойно доходить как минимум до четвертьфинала. Вообще заколдованная эта Австралия для Надаля, проигранные финалы Джоковичу и Федереру, в которых он вел с брейком в 5-й партии, про финал с Вавринкой даже вспоминать не хочется, которому до финала тогда он даже сета не проигрывал, опять же поражение в 3-х сетах вечному клиенту Бердыху, еще и с баранкой, поражение от Вердаско в 1-м круге, хуже только Майами.
13:10
Bee
Извиняюсь, Зверев оказывается тоже внизу. Считаю, что из тех, кто в верхней половине, помешать Рафе могут только 2 человека: Димитров и Кирьос (у Тсонги и Чилича шансов практически нет). А так, легкая прогулка, как любит говорить всем известный умалишенный.
13:03
Bee
У Рафы просто наилегчайшая сетка. Все ребята, которые потенциально у него могут выиграть, во главе с Федей, в нижней половине. Одна надежда на младшего Зверева, кроме него вряд ли у кого есть шансы. А так, да, Рафа начал очень уверенно, но соперники пока были ни о чем. Про первый круг вообще говорить нечего, чел с собаку ростом, ничего за 10 лет в туре не выиграл, у него вообще не было ни единого шанса. Маер явно классом выше, но это ухудшенная версия самого Рафы, к тому же совершенно не умеет играть у сетки, как и многие грунтовики. Третий круг тоже пройдет как по маслу, дальше нужно смотреть.
12:57
alexzander
Молодец Рафа!Соперник сегодня был не как в 1 круге,Майер играл активно, хорошо обводил,постоянно противоходами играл, Рафе и нужна сейчас игровая практика,самое главное отлично двигается Рафа!!!Победы в 3 круге
12:26