Надаль победил Майера во втором круге Australian Open и сыграет с Джумхуром

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Леонардо Майера во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Надаль (Испания, 1) – Майер Л. (Аргентина) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)