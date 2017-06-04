Надаль - первый четвертьфиналист Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Roland Garros. В четвертом круге он в трех сетах обыграл соотечественника Роберто Баутисту Агута. Соперник Надаля по 1/4 финала определится в противостоянии канадца Милоша Раонича и еще одного испанца Пабло Карреньо Бусты.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Надаль (Испания, 4) - Баутиста Агут (Испания, 17) - 6:1, 6:2, 6:2
alexzander
Молодец Рафа! Очередной разгром , даже прибавлять не пришлось, процентов на 60 играл. Победы в 1/4!!!
16:10