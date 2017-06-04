Надаль - первый четвертьфиналист Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Roland Garros. В четвертом круге он в трех сетах обыграл соотечественника Роберто Баутисту Агута. Соперник Надаля по 1/4 финала определится в противостоянии канадца Милоша Раонича и еще одного испанца Пабло Карреньо Бусты.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Надаль (Испания, 4) - Баутиста Агут (Испания, 17) - 6:1, 6:2, 6:2