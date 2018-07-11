Надаль переиграл Дель Потро и впервые с 2011 года вышел в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в пяти сетах сломил сопротивление Хуана Мартина Дель Потро и вышел в полуфинал Уимблдона. Матч продолжался 4 часа 47 минут и завершился в пяти партиях – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4. Надаль сыграет в полуфинале Уимблдона впервые с 2011 года. Его следующим соперником станет серб Новак Джокович, которому он проиграл в титульной встрече семь лет назад.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4