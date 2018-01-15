Надаль отдал Эстрелье Бургосу три гейма в первом круге Australian Open

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над Виктором Эстрельей Бургосом из Доминиканской Республики в первом круге Australian Open. Первый сеяный отдал сопернику три гейма – 6:1, 6:1, 6:1. Его следующим соперником будет аргентинец Леонардо Майер, победивший чилийца Николаса Харри.
В других встречах австралиец Ник Киргиос обыграл бразильца Рожериу Дутра Силву, а Джон Миллмэн – Борну Чорича.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Надаль (Испания, 1) – Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) – 6:1, 6:1, 6:1
Майер Л. (Аргентина) – Харри (Чили) – 6:2, 7:6 (7:1), 6:3
Киргиос (Австралия, 17) – Дутра Силва (Бразилия) – 6:1, 6:2, 6:4
Миллмэн (Австралия) – Чорич (Хорватия) – 7:5, 6:4, 6:1
alexzander
Молодец Рафа, с отличным началом сезона!!! Хоть наверное данный соперник не показатель пока,но Рафа смотрелся отлично, особенно в передвижении . Забуксовал во втором сете, аж на 15 минут,но все равно все было легко, ПОБЕДЫ НА АО!!!
13:00