Надаль отдал Эстрелье Бургосу три гейма в первом круге Australian Open

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над Виктором Эстрельей Бургосом из Доминиканской Республики в первом круге Australian Open. Первый сеяный отдал сопернику три гейма – 6:1, 6:1, 6:1. Его следующим соперником будет аргентинец Леонардо Майер, победивший чилийца Николаса Харри.

В других встречах австралиец Ник Киргиос обыграл бразильца Рожериу Дутра Силву, а Джон Миллмэн – Борну Чорича.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Надаль (Испания, 1) – Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) – 6:1, 6:1, 6:1

Майер Л. (Аргентина) – Харри (Чили) – 6:2, 7:6 (7:1), 6:3

Киргиос (Австралия, 17) – Дутра Силва (Бразилия) – 6:1, 6:2, 6:4

Миллмэн (Австралия) – Чорич (Хорватия) – 7:5, 6:4, 6:1