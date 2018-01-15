12:59 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль отдал Эстрелье Бургосу три гейма в первом круге Australian Open

1

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над Виктором Эстрельей Бургосом из Доминиканской Республики в первом круге Australian Open. Первый сеяный отдал сопернику три гейма – 6:1, 6:1, 6:1. Его следующим соперником будет аргентинец Леонардо Майер, победивший чилийца Николаса Харри.

В других встречах австралиец Ник Киргиос обыграл бразильца Рожериу Дутра Силву, а Джон МиллмэнБорну Чорича.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Надаль (Испания, 1) – Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) – 6:1, 6:1, 6:1

Майер Л. (Аргентина) – Харри (Чили) – 6:2, 7:6 (7:1), 6:3

Киргиос (Австралия, 17) – Дутра Силва (Бразилия) – 6:1, 6:2, 6:4

Миллмэн (Австралия) – Чорич (Хорватия) – 7:5, 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alexzander

Молодец Рафа, с отличным началом сезона!!! Хоть наверное данный соперник не показатель пока,но Рафа смотрелся отлично, особенно в передвижении . Забуксовал во втором сете, аж на 15 минут,но все равно все было легко, ПОБЕДЫ НА АО!!!

13:00