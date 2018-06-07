Надаль обыграл Шварцмана и пробился в полуфинал Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) в 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался.

В полуфинале испанец сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Диего Шварцман (Аргентина, 11) - 4:6, 6:3, 6:2, 6:2