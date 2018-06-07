Надаль обыграл Шварцмана и пробился в полуфинал Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) в 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался.
В полуфинале испанец сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Диего Шварцман (Аргентина, 11) - 4:6, 6:3, 6:2, 6:2
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