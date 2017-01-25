Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира "Большого шлема", проходящего в Мельбурне. Сегодня он в трех сетах переиграл канадца Милоша Раонича. В полуфинале Надаль сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Надаль (Испания, 9) - Раонич (Канада, 3) - 6:4, 7:6 (9:7), 6:4