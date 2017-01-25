14:21 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

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Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира "Большого шлема", проходящего в Мельбурне. Сегодня он в трех сетах переиграл канадца Милоша Раонича. В полуфинале Надаль сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Надаль (Испания, 9) - Раонич (Канада, 3) - 6:4, 7:6 (9:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/1/3/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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alexzander

djavdet Ну и зря,что не увидели. Рафа сегодня имел несколько вариантов на матч и сам играл активно, не ждал от Раонича подарков и то , что он переломил исход второго сета, говорит только о том, что Рафа отличается от себя образца 15,16 !!! К сетке шел, резал больше обычного из-за роста Раонича

15:25

djavdet

Добряк Раонич просто подарил второй сет. А так ниче феноменального в игре Рафы я не узрел. Его задачей было ошибаться меньше Раонича, в чем он и преуспел. Надеюсь, полуфиналы будут интереснее

15:12

alexzander

Thomas_Boy Привет Том. +++++, но главная гадалка еще не пришла!!! А вообще пусть предсказывают до конца турнира и Рафа выиграет)))

14:54

Thomas_Boy

Пятачок ______ Раонич надругается над Надей при всем честнОм народе и отправит его в турецкий реабилитационный центр. ____________ Ну? И шо?

14:49

shpasic

очередное недоразумение едет домой)

14:49

Читатель.

Да, вот это Надаль выдал против третьей ракетки... Олдскульный финал все ближе )

14:46

Bee

Раонич откровенно разочаровал. Шансы Рафа давал, хотя, согласен, играет он здорово. Григорий пока что только "иокто Федерер", но впечатляющая серия побед с начала года внушает некие перспективы.

14:36

alexzander

Браво Рафа! Играл еще лучше,чем в предыдущих матчах. Насколько близко стоял к задней линии, принимал, чтобы и прием стал опасней, играл у сетки отлично, бекхэнд на невероятном уровне. Рафа все лучше и лучше. Как играть с "мини Федерером" он конечно знает, 7-1 в его пользу, победы в пятницу и в воскресенье Рафа!!!

14:28

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