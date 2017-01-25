Надаль обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира "Большого шлема", проходящего в Мельбурне. Сегодня он в трех сетах переиграл канадца Милоша Раонича. В полуфинале Надаль сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Надаль (Испания, 9) - Раонич (Канада, 3) - 6:4, 7:6 (9:7), 6:4
alexzander
djavdet Ну и зря,что не увидели. Рафа сегодня имел несколько вариантов на матч и сам играл активно, не ждал от Раонича подарков и то , что он переломил исход второго сета, говорит только о том, что Рафа отличается от себя образца 15,16 !!! К сетке шел, резал больше обычного из-за роста Раонича
15:25
djavdet
Добряк Раонич просто подарил второй сет. А так ниче феноменального в игре Рафы я не узрел. Его задачей было ошибаться меньше Раонича, в чем он и преуспел. Надеюсь, полуфиналы будут интереснее
15:12
alexzander
Thomas_Boy Привет Том. +++++, но главная гадалка еще не пришла!!! А вообще пусть предсказывают до конца турнира и Рафа выиграет)))
14:54
Thomas_Boy
Пятачок ______ Раонич надругается над Надей при всем честнОм народе и отправит его в турецкий реабилитационный центр. ____________ Ну? И шо?
14:49
shpasic
очередное недоразумение едет домой)
14:49
Читатель.
Да, вот это Надаль выдал против третьей ракетки... Олдскульный финал все ближе )
14:46
Bee
Раонич откровенно разочаровал. Шансы Рафа давал, хотя, согласен, играет он здорово. Григорий пока что только "иокто Федерер", но впечатляющая серия побед с начала года внушает некие перспективы.
14:36
alexzander
Браво Рафа! Играл еще лучше,чем в предыдущих матчах. Насколько близко стоял к задней линии, принимал, чтобы и прием стал опасней, играл у сетки отлично, бекхэнд на невероятном уровне. Рафа все лучше и лучше. Как играть с "мини Федерером" он конечно знает, 7-1 в его пользу, победы в пятницу и в воскресенье Рафа!!!
14:28