Надаль обыграл Джумхура и вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл в третьем круге Australian Open представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура. В следующем круге испанец встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Надаль (Испания, 1) - Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) - 6:1, 6:3, 6:1
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alexzander
Молодец Рафа! Уверенная победа,хоть и не все получалось, у сетки много ошибался, позволял себя обводить, но главное все хорошо с коленями, отличное передвижение по корту!!! Диего очень упорный,цепкий теннисист, так что в 1.8 будет не так просто,естественно победы Рафе!!!
13:12