Надаль обыграл Джумхура и вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл в третьем круге Australian Open представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура. В следующем круге испанец встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Надаль (Испания, 1) - Джумхур (Босния и Герцеговина, 28) - 6:1, 6:3, 6:1