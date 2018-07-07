Надаль обыграл Де Минаура в третьем круге Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга Уимблдона обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Также в следующий круг вышли Жиль Симон, Хуан Мартин Дель Потро и Милош Раонич.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 6:1, 6:2, 6:4

Жиль Симон (Франция) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:2)

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:3

Милош Раонич (Канада, 13) – Деннис Новак (Австрия, Q) – 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:2