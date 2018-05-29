Надаль обыграл Болелли и пробился во второй раунд "Ролан Гаррос"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл итальянца Симоне Болелли (6:4, 6:3, 7:6). Игра продолжалась три часа и одну минуту.

В следующем раунде испанец сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Орасио Себальос (Аргентина) - Юити Сугита (Япония) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Симоне Болелли (Италия, LL) - 6:4, 6:3, 7:6 (11:9)