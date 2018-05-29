Надаль обыграл Болелли и пробился во второй раунд "Ролан Гаррос"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл итальянца Симоне Болелли (6:4, 6:3, 7:6). Игра продолжалась три часа и одну минуту.
В следующем раунде испанец сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Орасио Себальос (Аргентина) - Юити Сугита (Япония) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Симоне Болелли (Италия, LL) - 6:4, 6:3, 7:6 (11:9)
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За Арсеналий с децтва!))
Болелли минимум на сет наиграл, но Надя грамотно сбивает темп... даже ценой предупреждений.)
17:24
За Арсеналий с децтва!))
С такой игрой Наде ничего не светит.) Надо прибавлять!)
17:18
alexzander
Молодец Рафа! Конечно играл на 30% возможностей,это еще не Надаль,только вкатывается в турнир. Но итальянец удивил,играл очень хорошо,заставил первую ракетку мира выигрывать,сам ничего не отдавал,ПОБЕДЫ на РГ!!!
17:13