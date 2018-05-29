17:10 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль обыграл Болелли и пробился во второй раунд "Ролан Гаррос"

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл итальянца Симоне Болелли (6:4, 6:3, 7:6). Игра продолжалась три часа и одну минуту.

В следующем раунде испанец сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Орасио Себальос (Аргентина) - Юити Сугита (Япония) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Симоне Болелли (Италия, LL) - 6:4, 6:3, 7:6 (11:9)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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За Арсеналий с децтва!))

Болелли минимум на сет наиграл, но Надя грамотно сбивает темп... даже ценой предупреждений.)

17:24

За Арсеналий с децтва!))

С такой игрой Наде ничего не светит.) Надо прибавлять!)

17:18

alexzander

Молодец Рафа! Конечно играл на 30% возможностей,это еще не Надаль,только вкатывается в турнир. Но итальянец удивил,играл очень хорошо,заставил первую ракетку мира выигрывать,сам ничего не отдавал,ПОБЕДЫ на РГ!!!

17:13

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