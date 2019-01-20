Надаль обыграл Бердыха и пробился в 1/4 финала Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл чеха Томаша Бердыха (6:0, 6:1, 7:6 (7:4)) в матче 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и девять минут.

Пока что испанец не отдал ни одного сета на турнире. В следующем раунде он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Томаш Бердых (Чехия) - 6:0, 6:1, 7:6