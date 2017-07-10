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Надаль не стал покидать корт раньше Мюллера из уважения к победителю

Испанец Рафаэль Надаль​ после матча четвертого круга Уимблдона против Жиля Мюллера из Люксембурга в знак уважения не стал уходить с корта раньше своего соперника. Напомним, что встреча продлилась 4 часа 47 минут. Для выявления победителя, которым стал Мюллер, спортсменам потребовалось 66 геймов 

Мюллер обыграл Надаля в четвертом круге Уимблдона почти за пять часов

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