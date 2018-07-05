17:49 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль и Джокович вышли в третий круг Уимблдона


Испанец Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (6:4, 6:3, 6:4), серб Новак Джокович - аргентинца Орасио Себальоса (6:1, 6:2, 6:3).

В следующем круге Надаль встретится с австралийцем Алексом де Минауром. Джоковичу будет противостоять победитель пары Кайл Эдмунд (Великобритания) - Брэдли Клан (США). 

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 6:3, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 12) - Орасио Себальос (Аргентина) - 6:1, 6:2, 6:3

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