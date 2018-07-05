Надаль и Джокович вышли в третий круг Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (6:4, 6:3, 6:4), серб Новак Джокович - аргентинца Орасио Себальоса (6:1, 6:2, 6:3).

В следующем круге Надаль встретится с австралийцем Алексом де Минауром. Джоковичу будет противостоять победитель пары Кайл Эдмунд (Великобритания) - Брэдли Клан (США).



Лондон (Великобритания)



Турнир "Большого шлема" Wimbledon



Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов



Открытые корты, трава



Мужчины



Одиночный разряд



Второй круг



Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 6:3, 6:4



Новак Джокович (Сербия, 12) - Орасио Себальос (Аргентина) - 6:1, 6:2, 6:3