Надаль и Джокович вышли в третий круг Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина (6:4, 6:3, 6:4), серб Новак Джокович - аргентинца Орасио Себальоса (6:1, 6:2, 6:3).
В следующем круге Надаль встретится с австралийцем Алексом де Минауром. Джоковичу будет противостоять победитель пары Кайл Эдмунд (Великобритания) - Брэдли Клан (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:4, 6:3, 6:4
Новак Джокович (Сербия, 12) - Орасио Себальос (Аргентина) - 6:1, 6:2, 6:3
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