19:40 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль и Чилич вышли во второй круг Уимблдона

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Испанец Рафаэль Надаль и хорват Марин Чилич вышли во второй круг Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Чилич (Хорватия, 7) – Кольшрайбер (Германия) – 6:4, 6:2, 6:3

Надаль (Испания, 4) – Миллмэн (Австралия) – 6:1, 6:3, 6:2

Гойовчик (Германия, Q) – Копил (Румыния) – 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 6:1

Сеппи (Италия) – Гомбош (Словакия) – 6:2, 3:6, 6:2, 6:1

Андерсон (ЮАР) – Вердаско (Испания, 31) – 2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), 6:3

Пуйе (Франция, 14) - Джазири (Тунис) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:6 (7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/​

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Молодец Рафа! Великолепно играл, почти идеально, 3 недели отдыха пошли на пользу, конечно же победы в турнире!!! Всех с началом Уимблдона!!!

19:43