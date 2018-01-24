Надаль должен восстановиться после травмы через три недели

Испанец Рафаэль Надаль прошел обследование в одной из клиник Мельбурна. МРТ выявила у первой ракетки мира небольшое повреждение внутренней мышцы правого бедра, сообщает журналист Бен Ротенберг.
Вчера 31-летний испанец снялся с Australian Open, прекратив борьбу в четвертьфинальном матче против хорвата Марина Чилича в пятом сете. Он вернется в Испанию, где начнет лечение. На восстановление у него должно уйти три недели.
Отмечается, что Надаль продолжит играть по составленному заранее расписанию и планирует выступить в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами. Турнир в Акапулько начнется 26 февраля.
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alexzander
LZ68 УУУ, там то вообще-4680)!
11:32
LZ68
Главное чтобы к грунту подошел на пике, много там очков надо будет защищать.
11:06
alexzander
Здоровья!!!Да и защищать 300 очков за финал нужно
10:46