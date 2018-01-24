Надаль должен восстановиться после травмы через три недели

Испанец Рафаэль Надаль прошел обследование в одной из клиник Мельбурна. МРТ выявила у первой ракетки мира небольшое повреждение внутренней мышцы правого бедра, сообщает журналист Бен Ротенберг.

Вчера 31-летний испанец снялся с Australian Open, прекратив борьбу в четвертьфинальном матче против хорвата Марина Чилича в пятом сете. Он вернется в Испанию, где начнет лечение. На восстановление у него должно уйти три недели.

Отмечается, что Надаль продолжит играть по составленному заранее расписанию и планирует выступить в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами. Турнир в Акапулько начнется 26 февраля.