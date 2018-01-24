10:02 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль должен восстановиться после травмы через три недели

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Испанец Рафаэль Надаль прошел обследование в одной из клиник Мельбурна. МРТ выявила у первой ракетки мира небольшое повреждение внутренней мышцы правого бедра, сообщает журналист Бен Ротенберг.

Вчера 31-летний испанец снялся с Australian Open, прекратив борьбу в четвертьфинальном матче против хорвата Марина Чилича в пятом сете. Он вернется в Испанию, где начнет лечение. На восстановление у него должно уйти три недели.

Отмечается, что Надаль продолжит играть по составленному заранее расписанию и планирует выступить в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами. Турнир в Акапулько начнется 26 февраля.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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alexzander

LZ68 УУУ, там то вообще-4680)!

11:32

LZ68

Главное чтобы к грунту подошел на пике, много там очков надо будет защищать.

11:06

alexzander

Здоровья!!!Да и защищать 300 очков за финал нужно

10:46