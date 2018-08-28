Надаль, Дель Потро и Тим - во втором круге US Open

Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира US Open. Во втором сете при счете 6:3, 3:4 в пользу Надаля его соотечественник Давид Феррер отказался от продолжения борьбы.
Грек Стефанос Циципас в первом круге переиграл испанца Томми Робредо. Следующим его соперником будет россиянин Даниил Медведев.
Также во второй круг вышли аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, австриец Доминик Тим, американцы Стив Джонсон и Денис Кудла.
Дополнительная информация
- Рафаэль Надаль
- Робредо Т.
- Давид Феррер
- Хуан Мартин Дель Потро
- Доминик Тим
- Даниил Медведев (теннис)
- Стефанос Циципас
Материалы других СМИ