07:11 | Теннис — "Большой шлем"

Надаль, Дель Потро и Тим - во втором круге US Open


Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира US Open. Во втором сете при счете 6:3, 3:4 в пользу Надаля его соотечественник Давид Феррер отказался от продолжения борьбы.

Грек Стефанос Циципас в первом круге переиграл испанца Томми Робредо. Следующим его соперником будет россиянин Даниил Медведев.

Также во второй круг вышли аргентинец Хуан Мартин Дель Потро, австриец Доминик Тим, американцы Стив Джонсон и Денис Кудла. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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Материалы других СМИ