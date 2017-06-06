На Уимблдоне впервые в истории предпримут повышенные меры безопасности

На Уимблдоне будут предприняты повышенные меры безопасности после терактов в Манчестере и Лондоне, сообщает Telegraph. На подходах к стадионам и в городе будут дежурить дополнительные силы полиции, в том числе вооруженные сотрудники.

Впервые в 140-летней истории турнира будут организованы пункты досмотра болельщиков. Квалификация Уимблдона стартует 26 июня, основная сетка турнира - 3 июля.

Напомним, 3 июня в Лондоне трое террористов совершили наезд на пешеходов, после чего устроили резню. В результате этого погибли семь человек, еще 48 попали в больницу. 22 мая в Манчестере на стадионе "Манчестер Арене" произошел взрыв на концерте певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 75 получили ранения.