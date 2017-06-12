На Roland Garros-2017 был установлен рекорд посещаемости

На завершившемся 11 июня Roland Garros был установлен рекорд посещаемости. Директор турнира "Большого шлема" Ги Форже заявил Tennis World USA, что Открытый чемпионат Франции 2017 года посетили 472 тысячи зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году – тогда Roland Garros посетили 456 тысяч человек.

В одиночном разряде титулы на Открытом чемпионате Франции завоевали представительница Латвии Елена Остапенко, обыгравшая в финале представительницу Румынии Симону Халеп (4:6, 6:4, 6:3), и испанец Рафаэль Надаль, победивший в решающей встрече швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1).