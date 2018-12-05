На Australian Open появится новый "Дом для игроков"

Директор Australian Open Крейг Тайли рассказал, что в Мельбурне глобально переоборудовали зону для игроков.

"В январе теннисисты увидят на стадионе огромные изменения. Мы считаем, что это лучшее сооружение для игроков в мировом спорте, – приводит слова Тайли официальный сайт турнира. – у нас новый "Плэйер Под", четырехэтажное строение позади Арены Рода Лэйвера. С нетерпением ждем начала 2019-го, чтобы открыть его. Абсолютно все – от новых раздевалок, ресторанов и зон отдыха до медицинских зон и тренировочных сооружений было разработано для комфорта и удобства игроков".

Открытый чемпионат Австралии-2019 пройдет с 14 по 27 января.