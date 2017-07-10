Мюллер обыграл Надаля в четвертом круге Уимблдона почти за пять часов

Жиль Мюллер из Люксембурга в четвертом круге Уимблдона обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Для выявления победителя спортсменам понадобилось 4 часа 47 минут. Пятый сет длился 135 минут. Надаль при этом установил личный рекорд по количеству геймов в одном матче – 66.

За выход в полуфинал Мюллер поборется с хорватом Марином Чиличем. Ранее Мюллер не проходил дальше третьего круга (2005 и 2011 годы) на Уимблдоне. В четвертьфинале турнира "Большого шлема" он будет играть всего лишь второй раз в карьере (ранее это произошло на US Open—2008).

Добавим, что перед встречей с Надалем произошел забавный эпизод – разминаясь, он ударился головой о дверной проем.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мюллер (Люксембург, 16) – Надаль (Испания, 4) – 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13