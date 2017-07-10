22:33 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мюллер обыграл Надаля в четвертом круге Уимблдона почти за пять часов

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Жиль Мюллер из Люксембурга в четвертом круге Уимблдона обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Для выявления победителя спортсменам понадобилось 4 часа 47 минут. Пятый сет длился 135 минут. Надаль при этом установил личный рекорд по количеству геймов в одном матче – 66.

За выход в полуфинал Мюллер поборется с хорватом Марином Чиличем. Ранее Мюллер не проходил дальше третьего круга (2005 и 2011 годы) на Уимблдоне. В четвертьфинале турнира "Большого шлема" он будет играть всего лишь второй раз в карьере (ранее это произошло на US Open—2008).

Добавим, что перед встречей с Надалем произошел забавный эпизод – разминаясь, он ударился головой о дверной проем.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мюллер (Люксембург, 16) – Надаль (Испания, 4) – 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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shpasic

сколько там виннеров у Надаля? во сколько раз больше, чем у Андрюшки и Федьки?

23:16

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Имха, надо пятый сет и третий у баб тайбрейк играть. Дабы не давать шансов спойлерам уводить игру в тягомотину, и решать за счёт физухи.) Этот лишний час мучений ни к чему ни зрителям, ни ТВ, ни самим игрокам.) Времени достаточно и так определить кто сильнее.)

23:14

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Это типа потому что Маррей не в лучшей форме?)) Только из-за этого?)) Ну так Энди уже разыгрывается помалёху, думаю, до финала доходить должен, а вот там будет непросто. Был бы на пике, как осенью, порвал бы без вопросов всех.))

23:02

sokoll555

Ну а финал походу Энди-Федя намечается, соперников не видно.))//// Чилич будет в финале.

22:56

Florida9

Сколько было матчболов точно , кто считал ?

22:55

Долго наблюдал за идиотами на эт

червь навозный вылез, буэээ... держи конфетку)))

22:48

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Красава, Жиль.) По ходу 5-го сета сомнений в его превосходстве уже не оставалось, закономерная победа!)) Можно сказать по всем статьям.) Надя и так РГ урвал, не в накладе будет.)) Ну а финал походу Энди-Федя намечается, соперников не видно.))

22:46

Долго наблюдал за идиотами на эт

ну лучше играл, заслуженно...

22:43

Florida9

Мюллер как в песне "It a wondeful wondeful life" ))

22:42