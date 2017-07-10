Мюллер обыграл Надаля в четвертом круге Уимблдона почти за пять часов

Жиль Мюллер из Люксембурга в четвертом круге Уимблдона обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Для выявления победителя спортсменам понадобилось 4 часа 47 минут. Пятый сет длился 135 минут. Надаль при этом установил личный рекорд по количеству геймов в одном матче – 66.
За выход в полуфинал Мюллер поборется с хорватом Марином Чиличем. Ранее Мюллер не проходил дальше третьего круга (2005 и 2011 годы) на Уимблдоне. В четвертьфинале турнира "Большого шлема" он будет играть всего лишь второй раз в карьере (ранее это произошло на US Open—2008).
Добавим, что перед встречей с Надалем произошел забавный эпизод – разминаясь, он ударился головой о дверной проем.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мюллер (Люксембург, 16) – Надаль (Испания, 4) – 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13
"It's the win of his life"– Wimbledon (@Wimbledon) 10 июля 2017 г.
– Gilles Muller celebrates a truly stunning result... #Wimbledon pic.twitter.com/kXwY8mEsrU
shpasic
сколько там виннеров у Надаля? во сколько раз больше, чем у Андрюшки и Федьки?
23:16
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Имха, надо пятый сет и третий у баб тайбрейк играть. Дабы не давать шансов спойлерам уводить игру в тягомотину, и решать за счёт физухи.) Этот лишний час мучений ни к чему ни зрителям, ни ТВ, ни самим игрокам.) Времени достаточно и так определить кто сильнее.)
23:14
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Это типа потому что Маррей не в лучшей форме?)) Только из-за этого?)) Ну так Энди уже разыгрывается помалёху, думаю, до финала доходить должен, а вот там будет непросто. Был бы на пике, как осенью, порвал бы без вопросов всех.))
23:02
sokoll555
Ну а финал походу Энди-Федя намечается, соперников не видно.))//// Чилич будет в финале.
22:56
Florida9
Сколько было матчболов точно , кто считал ?
22:55
Долго наблюдал за идиотами на эт
червь навозный вылез, буэээ... держи конфетку)))
22:48
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красава, Жиль.) По ходу 5-го сета сомнений в его превосходстве уже не оставалось, закономерная победа!)) Можно сказать по всем статьям.) Надя и так РГ урвал, не в накладе будет.)) Ну а финал походу Энди-Федя намечается, соперников не видно.))
22:46
Долго наблюдал за идиотами на эт
ну лучше играл, заслуженно...
22:43
Florida9
Мюллер как в песне "It a wondeful wondeful life" ))
22:42