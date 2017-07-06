Мугуруса вышла в третий круг Уимблдона, Младенович выбыла

Испанка Гарбинье Мугуруса в двух сетах победила бельгийку Янину Викмайер во втором круге Уимблдона. В следующей стадии турнира она сыграет с румынкой Сораной Кирстей, которая вышла в третий круг после отказа американки Бетани Маттек-Сэндз, получившей травму ноги.

В другом поединке француженка Кристина Младенович уступила американке Элисон Риске – 6:2, 4:6, 4:6.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мугуруса (Испания, 14) - Викмайер (Бельгия) - 6:2, 6:4

Риске (США) - Младенович (Франция, 12) - 2:6, 6:4, 6:4

Кирстя (Румыния) - Маттек-Сэндз (США, WC) - 4:6, 7:6 (7:4) отказ 2-го игрока

Дияс (Казахстан, WC) - Родионова (Австралия, Q) - 6:4, 7:6 (7:4)