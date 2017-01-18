Мугуруса вышла в третий круг Australian Open

Испанка Гарбинье Мугуруса победила в матче второго круга Australian Open американку Саманту Кроуфорд - 7:5, 6:4. В следующем раунде она встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мугуруса (Испания, 7) – Кроуфорд (США) – 7:5, 6:4
Вандевэй (США) - Пармантье (Франция) - 6:4, 7:6 (7:5)
Бартель (Германия, Q) - Пуиг (Пуэрто-Рико, 29) - 6:4, 6:4
Бэрти (Австралия, WC) - Роджерс (США) - 7:5, 6:1