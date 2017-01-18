Мугуруса вышла в третий круг Australian Open

Испанка Гарбинье Мугуруса победила в матче второго круга Australian Open американку Саманту Кроуфорд - 7:5, 6:4. В следующем раунде она встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мугуруса (Испания, 7) – Кроуфорд (США) – 7:5, 6:4

Вандевэй (США) - Пармантье (Франция) - 6:4, 7:6 (7:5)

Бартель (Германия, Q) - Пуиг (Пуэрто-Рико, 29) - 6:4, 6:4

Бэрти (Австралия, WC) - Роджерс (США) - 7:5, 6:1