Мугуруса прошла Цуренко благодаря отказу украинки и вышла на Шарапову в 1/4 финала Roland Garros

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в четвертом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде вышла победительницей благодаря отказу украинки Леси Цуренко. Испанка выиграла два стартовых гейма, после чего ее соперница прекратила борьбу из-за травмы.

Таким образом, представительница Испании сыграет в 1/4 финала с Марией Шараповой. Россиянка ранее также вышла в следующую стадию благодаря травме соперницы - американка Серена Уильямс была вынуждена отказаться от игры.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Леся Цуренко (Украина) - 2:0 отказ 2-го игрока