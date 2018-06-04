20:03 | Теннис — "Большой шлем"

Мугуруса прошла Цуренко благодаря отказу украинки и вышла на Шарапову в 1/4 финала Roland Garros

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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в четвертом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде вышла победительницей благодаря отказу украинки Леси Цуренко. Испанка выиграла два стартовых гейма, после чего ее соперница прекратила борьбу из-за травмы.

Таким образом, представительница Испании сыграет в 1/4 финала с Марией Шараповой. Россиянка ранее также вышла в следующую стадию благодаря травме соперницы - американка Серена Уильямс была вынуждена отказаться от игры.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Леся Цуренко (Украина) - 2:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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rusfed 2.0

Жаль. Цуренко тут наравне с Путинцевой приятно удивляли до сих пор

20:20

За Арсеналий с децтва!))

Петя, этот троллинг со снятием Цуренко ещё похлеще Бабченко будет!))

20:16

MEFISTO-KAZAN

это заговор

20:15

Zlon

Зато будет честный четвертьфинал..победит действительно сильнейший.Силы сэкономили одинаково.

20:12

За Арсеналий с децтва!))

Опертивный звонок от Пети!)) Нефиг Мугурусу перед Шарой перегружать!))

20:12

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